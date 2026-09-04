Kaybolduktan 4 gün sonra kayalıklarda ölü bulundu, ağabeyi cinayet olduğunu düşünüyor

Ankara’da 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki EGO şoförü İsmail Küçükerdoğan’ın cansız bedeni, Ayaş ilçesindeki kayalık alanda bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Sincan’da yaşayan Küçükerdoğan, 30 Ağustos sabahı evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Küçükerdoğan’ın otomobilini 2 Eylül’de Ayaş ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi kırsalında buldu. Araçta bırakılan cep telefonunun uçak moduna alındığı, bu nedenle sinyal vermediği tespit edildi.

Arama çalışmalarını otomobilin bulunduğu bölgede yoğunlaştıran ekipler, ertesi gün Çıngıraklı Mağarası çevresindeki kayalıklarda Küçükerdoğan’ın cansız bedenine ulaştı.

Helikopterle bölgeden alınan cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Küçükerdoğan’ın ağabeyi ise kardeşinin daha önce tartışma yaşadığı bir kişi tarafından tasarlanarak öldürüldüğünü öne sürdü. Jandarma ekiplerinin olayın aydınlatılmasına yönelik incelemesi sürüyor.

İLK BELİRLEMELEREDE HERHANGİ BİR CİNAYET İZİNE RASTLANMADI

Ekiplerin yaptığı ilk tespitlerde ise Küçükerdoğan'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği ve bedeninde herhangi bir cinayet unsurunun olmadığı belirlendi. Olayla ilgili şüpheli olabileceği değerlendirilen kişi veya kişilerin ise ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Öte yandan, Küçükerdoğan'ın telefonundaki harita kayıtlarına göre ise ölü olarak bulunduğu bölgeye daha önce de birkaç kez gittiği iddia edildi.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Küçükerdoğan için Elmadağ ilçesinde yer alan Yeşildere Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Küçükerdoğan'ın cenazesinde ailesi, yakınları ve iş arkadaşları yer aldı.

“YÜKSEKTEN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORUZ”

Olayla ilgili konuşan ağabey Mustafa Küçükerdoğan, kardeşinin birkaç hafta önce tartıştığı bir kişi tarafından planlanarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Kardeşimin yüksekten düşerek öldüğü söyleniyor ama buna inanmıyoruz. Yürümeyi sevmezdi. Her yere aracıyla giderdi. Öldüğü yere gidecek birisi değildi. Üstelik yükseklik korkusu da vardı. Zorla oraya götürüldüğünü düşünüyorum. Kardeşimi oraya tartıştığı kişilerce götürüldüğünü düşünüyorum. O kişi bunu tek başına yapabilecek birisi değil. Başka kişileri azmettirmiş olabilir. Kardeşimle yol verme sebebiyle tartışmışlar. 5 kilometre takip etmiş. Sonra da işyerine gitmiş. Kardeşimin kendisini tartışma sırasında video kaydına aldığını ve o görüntüleri silmesini istemiş. O sırada tekrar küfürlü tartışma yaşanmış. Elindeki tornavidayla saldırmaya çalışmış" dedi.

“TELEFONUNU KAPAATACAK BİRİ DEĞİLDİ”

Kardeşinin vefatında çok fazla şüphe olduğunu söyleyen ağabey Küçükerdoğan, "Kardeşimle en son kaybolduğundan bir gün önce konuşmuştuk. Kayınbiraderimin cenazesi vardı. İşinin olduğunu ve cenazeye geç gelebileceğini söyledi. Her ne şekilde kandırıldıysa olay günü sabah saatlerinde işe gideceğinin söyleyerek evden çıkmış. Üzerinde iş kıyafetleri de yokmuş. Daha sonra da telefonunun sinyali kesilmiş. Kaybolduğu gün saatlerce kendisinden haber alamadık. Hiçbir zaman böyle huyları olmamıştı. Telefonunu kapatacak biri değildi. Gizli işleri yoktu, nereye gideceğini her zaman söylerdi. İhbarda bulunduk. İki gün boyunca sonuç alamadık. Bir televizyon programına başvurduk. Ertesi gün kardeşimin aracı bulundu. Diğer günde cesedini bulduk" dedi.

“HAREKETLERİNDEBİR GARİPLİK YOKTU”

Ağabeyi, Küçükerdoğan'ın davranışlarında herhangi bir gariplik olmadığını ifade ederek, "Kardeşimle son konuştuğumuz hareketlerinde bir gariplik yoktu. Her şey normaldi. Evine alışveriş yapmıştı. Eşiyle herhangi bir problem de yaşamamıştı. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.