“Kayboldum” dedi, bulununca cinayeti itiraf etti: “Annemi öldürdüm”

Sakarya’da bir kişi annesini öldürdü.



Olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca’daki bir evde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Kadir T. dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kaybolduğunu söyledi.



Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Taşkın’a ulaştı.



Kadir T., evde annesini av tüfeği ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti.



İtirafın ardından eve giden ekipler Behiye T.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.



Kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Olayın evlilik ve işsizlik sebebiyle başlayan tartışma sonrasında meydana geldiği iddia edildi.



Annesini öldüren adamın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.