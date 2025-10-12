Kayganlaşan yol kazaya neden oldu
Karaman’da bir pikap yoldan çıkaran kaldırımdaki aydınlatma direğini devirerek beton duvara çarptı.
Sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.
M.Z.Ü.'nün kullandığı pikap, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki aydınlatma direğini deviren pikap daha sonra 82. Yıl Devlet Hastanesi ek binasının duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Karaman