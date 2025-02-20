Kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle yol kayganlaştı. Aynı yöne giden otomobiller çarptı, sürücüler hafif yaralandı.

Kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

Kaza, Van-Yüksekova kara yolu İnanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Yüksekova ilçe merkezine giden Sümeyye Taşçı yönetimindeki otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöne giden Mustafa Bozyiğit yönetimimdeki otomobile arakadan çarptı.

Kazada sürücüler hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

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