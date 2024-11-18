Kayganlaşan yolda minibüs takla attı: 4 yaralı

Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hakkari ve Çukurca devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

