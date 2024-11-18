Kayganlaşan yolda minibüs takla attı: 4 yaralı

Hakkari-Çukurca kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayganlaşan yolda minibüs takla attı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü yakınlarında meydana geldi.

Çukurca'dan yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kayganlaşan yolda minibüs takla attı: 4 yaralı - 1

Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ve Çukurca devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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