Kayganlaşan yolda otomobil inşaata düştü

Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde N.Ş.A. idaresindeki otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat halindeki binanın temeline düştü.



Çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan N.Ş.A'ya 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.



Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.