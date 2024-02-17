Kayganlaşan yolda otomobil takla atta: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.
İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Eşref A. (22) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarparak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaptı.
Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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