Kayganlaşan zeminde drift attı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde bir sürücü drift attı. Trafiğin tehlikeye sokan sürücü için polis çalışma başlattı.

Kayganlaşan zeminde drift attı

Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda seyir halindeki otomobilin sürücüsü yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift attı.

Trafik akışının yoğun olduğu bölgede çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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