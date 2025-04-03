Kayganlaşan zeminde drift attı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde bir sürücü drift attı. Trafiğin tehlikeye sokan sürücü için polis çalışma başlattı.
Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda seyir halindeki otomobilin sürücüsü yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift attı.
Trafik akışının yoğun olduğu bölgede çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.
Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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