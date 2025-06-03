Kayık gölette alabora oldu, 4 arkadaştan biri öldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 arkadaşın sandalla çıktığı gezinti faciayla bitti.

Yalıntaş Mahallesi'ndeki gölete açılan Serkan C., Vedat K., Ali Osman E. ve Abdülkerim Şahin'in bulunduğu motorlu kayık iddiaya göre alabora oldu.

Kayığa tutunan 3 kişi yüzerek kıyıya çıktı ancak Şahin kayboldu.



İhbar üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serkan C., Vedat K. ve Ali Osman E. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Deniz polisi dalgıçlarının çalışması sonucu, Şahin'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Ceset, otopsi için Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.