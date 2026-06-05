Kayınpeder damadını öldürdü
05.06.2026 03:47
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 30 yaşındaki İ.O. ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., damadı İ.O.'yu defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.O. kurtarılamadı.
Polis, şüpheli Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.