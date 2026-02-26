Ramazan imsakiyesi banner
26.02.2026 03:39

Kayınpeder damat kavgası kanlı bitti
IHA
İHA

Kütahya'da tartıştığı damadını tüfekle ateş açarak yaralayan A.E. gözaltına alındı.

Kütahya’da kayınpeder ile damat arasındaki tartışma hastanede bitti.

 

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. ile damadı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Arbedeye dönüşen olay sırasında kayınpeder A.E., aracında bulunan tüfekle S.D.’ye ateş etti.

 

Bacağına saçmalar isabet eden ve Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen damat S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli A.E. ise gözaltına alındı.

