Kayınpeder damat kavgası kanlı bitti

Kütahya’da kayınpeder ile damat arasındaki tartışma hastanede bitti.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. ile damadı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Arbedeye dönüşen olay sırasında kayınpeder A.E., aracında bulunan tüfekle S.D.’ye ateş etti.

Bacağına saçmalar isabet eden ve Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen damat S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli A.E. ise gözaltına alındı.