Kayınpeder dehşet saçtı: Damadını öldürdü, ağabeyini yaraladı

Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ümit Y. ve Önder Y, vatandaşlar tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralılardan Ümit Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, N.Y'yi gözaltına aldı.



Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde, N.Y'ye ait tek katlı evde 5 Haziran günü çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yangının nedenine ilişkin çalışma başlatan polis, kundaklama şüphesiyle N.Y'nin damadı Ümit Y.'yi gözaltına almış, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Şüpheli Ümit Y.'nin, dün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.