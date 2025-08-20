Kayınpeder ile damat arasında kavga çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde kayınpeder ile damat arasında kavga çıktı. Yaşlı adam, damadını göğüsünden vurarak öldürdü.

Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta kan donduran meydana geldi.

Deniz Top ile kayınpederi A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı.

Göğsünden vurulan Deniz Top, ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Top’un, hastaneye götürülürken yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz Top, burada hayatını kaybetti.

Kayınpeder A.Ş. polis tarafından gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

