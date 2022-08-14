Kayınpeder ile eski damadın kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı

Kayınpeder Kadir Günaydın ile eski damadı Oğuz Arslan arasında ailevi nedenlerden ötürü tartışma çıktı. Kayınpeder Kadir Günaydın, eski damadı Oğuz Arslan hakkında polis merkezine şikayette bulundu.



Taraflar daha sonra Agahefendi Mahallesinde tekrar karşılaştı. Kayınpeder Kadir Günaydın, yanında bulunan av tüfeği ile eski damadı Oğuz Arslan’ı yaraladı. Yaralanan Oğuz Arslan da aracından aldığı tüfekle eski kayınpederi ve kaynanası N.G.'ye ateş ederek yaraladı.

Çıkan kavgada hayatını kaybeden Kadir Günaydın

Olay yerine gelen Oğuz Arslan’ın kardeşi A.A.’da yanında bulunanan bıçakla Kadir Günaydın’ı bıçakladı. Babası ve annesinin yaralandığını gören F.G. de A.A.’yı elinden bıçaklayarak yaraladı.



Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 112 sağlık ekiplerince yaralılar Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılırken Kadir Günaydın ve Oğuz Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.