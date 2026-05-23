Kayınpeder kurşun yağdırdı

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde kayınpeder ile damat arasındaki tartışmada kan aktı.

Olay gece saatlerinde Oruçreis Mahallesi'nda meydana geldi. D.K. ile kızının boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki E.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçakla yaralanan D.K., damadı E.D. ile arkadaşı M.K'yi silahla yaraladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan E.D. ve M.K. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. D.K. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.