Kayınpederi ile kayınvalidesinin evini ateşe verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki A.F., ile kayınvalidesi ve kayınpederi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olay büyüyünce taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için polis karakoluna gitti. Buradaki işlemlerinin ardından taksiyle eve dönen A.F.'nin, kayınvalidesi ile kayınpederi polis merkezinde bulunduğu sırada daireyi kundakladığı iddia edildi.

Daireden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangın söndürdü, evde hasar oluştu. Polis kaçan şüpheli A.F.’nin yakalanması için çalışma başlattı.