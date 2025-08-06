Kayınpederine kızdı, 30 dönümlük alanı yaktı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki dün çıkan tarım arazisi yangınının kayınpederine kızan gelinin çıkardığı tespit edildi.

Kayınpederine kızdı, 30 dönümlük alanı yaktı

Efeler ilçesinde dün tarım arazisinde yangın çıktı. 

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 dönüm alana zarar veren yangına ilişkin çalışma yürüttü.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangını çıkardığı tespit edilen Y.E. (40), gözaltına alındı.

Y.E'nin ifadesinde, yangını arazi anlaşmazlığı yaşadığı kayınpederine kızdığı için çıkardığını söylediği öğrenildi.

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