Kayınpederini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Sakarya'da kendisini silahla yaralayan kayınpederi Turan Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesiyle öldüren damat Yusuf Osman Acar tutuklandı.

Kayınpederini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde Turan Kılıçkan ile damadı Yusuf Osman Acar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Kılıçkan, Acar’ı silahla ayağından yaraladı. Acar da Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan K.G. ise yaralandı. Turan Kılıçkan, otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'da toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Yusuf Osman Acar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...