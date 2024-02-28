Kayınpederini satırla öldürdü

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım Meşe’nin Niğde’de oturduğu, eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olduğunu belirledi.



Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis, Meşe’nin ziyarete geldiği kayınpederi Cuma Han ile olay günü akşam birlikte içki içtiklerini tespit etti. Meşe'nin pazar günü saat 23.00 sıralarında ise kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta yarı çıplak halde bağırarak çevreyi rahatsız ettiği, ihbar üzerine de polis merkezine götürüldüğü saptandı.

Sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest kalan Meşe’nin, eve geldikten sonra da kayınpederini ölü olarak bulduğunu ihbar ettiği tespit edildi.

MEŞE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, Meşe'yi gözaltına alarak sorguladı.

Önce suçlamaları reddeden Meşe, ardından kayınpederiyle içki içerken tartıştıklarını, kavga ettiklerini ve satırla saldırdığını itiraf etti. Olay sırasında evde olduğu belirlenen B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. da gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden damat Meşe, tutuklandı. B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.