Kayınvalidesini öldüren sanığa 18 yıl hapis

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı eşiyle kendisini barıştırmasını istediği kayınvalidesi Makbule Can'ı (64) kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Mahir İncedayı (43) 18 yıl hapis cezası aldı.

Olay, Serik’te 12 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi.

8 ve 10 yaşlarında iki çocukları olan İncedayı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma ardından Songül İncedayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Antalya'daki kadın sığınma evine yerleşti.



Olayın ardından Mahir İncedayı arkadaşlarıyla kayınpederinin evine gitti.



SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI



Mahir İncedayı, kayınpederi ve kayınvalidesi ile konuşup, eşiyle barışmak isteğini belirtmek için gittiğini öne sürdüğü evin önünde arkadaşıyla otomobilde bekledi.



Diğer arkadaşı da Süleyman Can ve eşi Makbule Can ile evin bahçesinde durumu konuşmaya başladı.



İddiaya göre, bu sırada araçtan inen Mahir İncedayı, kayınvalidesi Makbule Can'ın kendisine hakaret ettiğini duyunca öfkelenerek, tabancayla kayınvalidesine 8 el ateş edip kaçtı.



Kayınvalidesi Songül İncedayı hayatını kaybederken, Mahir İncedayı da jandarma tarafından saklandığı evde yakalanarak sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili hazırladığı iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



Davanın 13 Ekim 2021'de görülen 2'nci duruşmasında savcı, İncedayı'nın olayı tasarlayıp planlamadığını belirterek anlık öfke ile 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini aktardı.



Savcı, esas hakkındaki görüşünde, cezada 'haksız tahrik' indirimi yapılmasını istedi.



SANIK AVUKATI TAHLİYE TALEP ETTİ



Davanın karar duruşması, bugün Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Sanık avukatı, "Haksız tahrik hükümlerinin en üst sınırdan uygulanmasını talep ediyoruz. Müvekkilim, aile birliğini korumak amacıyla diğer tanıklarla gitmiştir. 2 küçük kızının bulunması nedeniyle tahliyesini talep ediyorum" dedi.



'KIZLARIMA BAKMAM GEREKİYOR'



Süleyman Can ve Songül İncedayı'nın avukatı da savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Sanık İncedayı, "Çok pişmanım. 2 küçük kızım var, onlara bakmam gerekiyor. Kararı adalete ve vicdana bırakıyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanık İncedayı'ya, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıl hapis cezası verdi.