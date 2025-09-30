3 çocuk annesi Aysel'den acı haber

Karasu'da 3 çocuk annesi Aysel Avcı'dan haber alınamıyordu.

Adatepe Mahallesi’nde Sakarya Nehri kıyısında dün gece saatlerinde cep telefonu ve ayakkabılar bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ayakkabı ve cep telefonunun kayıp olarak aranan Aysel Avcı’ya ait olduğu belirlendi.

SABAH ACI HABER GELDİ

Avcı'nın, Sakarya Nehri'nde 1,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu.

Avcı'nın cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ön otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

