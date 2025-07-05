Kayıp adam ahırda ölü bulundu

Siirt'te kayıp olarak aranan adam, ahırda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Heval Mahallesi'nde 65 yaşındaki Hikmet Erdoğan, dün saat 21.00 sularında bahçesini sulamak için evden çıktı.

Hikmet Erdoğan'dan o andan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine polis, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirilerek arama çalışması yapıldı.

Erdoğan, arama çalışmaları sonucunda saat 05.10'da evinin yakınında bulunan ahırda bulunduğu, UMKE ekibinin kontrolü sonucunda yaşamını yitirdiği belirlendi.