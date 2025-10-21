Kayıp adamdan sevindirici haber

Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyündeki evinden mantar toplamak için Korugöl mevkisindeki ormanlık alana giden Tahir Tunç'tan (75) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, orman muhafaza memurları, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Kızılelma ve Düzce 99 arama kurtarma ekipleriyle UMKE ve sağlık personeli sevk edildi.



Korugöl'e yaklaşık 3 kilometre mesafede ormanlık alanda bulunan yaşlı adam, arazi aracıyla ana güzergaha kadar çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.



Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.