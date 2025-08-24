Kayıp aile ortalığı karıştırdı: Gerçek ortaya çıktı
İstanbul Avcılar'da yakınları tarafından kayıp ihbarı verilen 6 kişilik bir aile için ekipler seferber oldu. Ailenin kamp yapmaya gittikleri öğrenildi.
Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki bir binada oturan 6 kişilik bir aileden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Polis ekiplerinin araştırmasında, aileye ait aracın TEM Çatalca gişelerinden geçtiği tespit edildi.
Ailenin yakınlarından Yusuf Veli, "Ben saat 19.00'dan beri kimseye ulaşamıyorum. Birinin telefonu çalıyor. Sanırım o telefonu evde unutmuşlar. Diğer 5 kişinin telefonuna ulaşılmıyor. Arkadaşlar, araçla Çatalca tarafına gittiklerini tespit ettiler." dedi.
KOMŞULAR SABAH SAATLERİNDE ULAŞTI
Aileye sabah saatlerinde ulaştığını belirten komşu Zafer Akpınar ise, "Onlar 6 kişilik bir aile. Çatalca'ya kamp yapmaya gitmişler. Orada da telefon çekmiyormuş. Ben bugün sabah aradığımda, 'Ben köye indim. Burada telefon çekiyor. Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Yarın döneceğiz' dedi." şeklinde konuştu.
