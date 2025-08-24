Kayıp aile ortalığı karıştırdı: Gerçek ortaya çıktı

Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki bir binada oturan 6 kişilik bir aileden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Ailenin yakınlarından Yusuf Veli, "Ben saat 19.00'dan beri kimseye ulaşamıyorum. Birinin telefonu çalıyor. Sanırım o telefonu evde unutmuşlar. Diğer 5 kişinin telefonuna ulaşılmıyor. Arkadaşlar, araçla Çatalca tarafına gittiklerini tespit ettiler." dedi.

KOMŞULAR SABAH SAATLERİNDE ULAŞTI



Aileye sabah saatlerinde ulaştığını belirten komşu Zafer Akpınar ise, "Onlar 6 kişilik bir aile. Çatalca'ya kamp yapmaya gitmişler. Orada da telefon çekmiyormuş. Ben bugün sabah aradığımda, 'Ben köye indim. Burada telefon çekiyor. Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Yarın döneceğiz' dedi." şeklinde konuştu.

