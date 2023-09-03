Kayıp Alman turisti arama çalışmaları sonlandı

15 gün süren çalışmalarda 40 kilometrekarelik alan 250 kişi, JAK'a ait kadavra köpekleri, dalgıçlar, helikopter, İHA ve Cayrokopter tarafından tarandı. Kandzorra'nın ailesi ise 26 Ağustos'ta ülkelerine döndü.



15'inci günde de bir iz bulunmayınca, arama çalışmaları sonlandırıldı.

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