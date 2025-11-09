Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Bingöl Yenimahalle’de evinden 6 Kasım’da ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Fehmi Uzunboy için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Polis, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, sivil toplum örgütü üyelerinin de katıldığı arama çalışmalarının 4’üncü gününde, merkeze bağlı Dügernan köyü kırsalında Uzunboy’un cansız bedeni bulundu. Uzunboy’un cenazesi, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.