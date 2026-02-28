Kayıp alzheimer hastası, ormanda bulundu
28.02.2026 04:02
Anadolu Ajansı
Kaybolduktan saatler sonra bulunan Ahmet Erdem'in sağlık durumu iyi.
Alanya'da dün kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Erdem, saatler süren çalışmanın ardından ormanlık alanda bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan Ahmet Erdem, evinin 1 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulundu.
Arama kurtarma ekiplerinin yerde uzanır halde bulduğu ve yüzünde çiziklerin olduğu görülen Erdem'e ilk müdahaleyi acil sağlık ekipleri yaptı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.