Kayıp alzheimer hastası, ormanda bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan Ahmet Erdem, evinin 1 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulundu.

Arama kurtarma ekiplerinin yerde uzanır halde bulduğu ve yüzünde çiziklerin olduğu görülen Erdem'e ilk müdahaleyi acil sağlık ekipleri yaptı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.