Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Samsun'da kayıp olan 3 çocuk babası Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu.

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Edinilen bilgiye göre, 'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası, emekli banka çalışanı Ahmet Karagülle (81) önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Karagülle ailesi hastası olan yaşlı adamın hayatından endişe ederek bulunması için polisten yardım istedi.

Polis ve ailesi her yerde Ahmet Karagülle'yi ararken, yaşlı adam gece yakınları tarafından Samsun Adliyesi yakınındaki bir büfenin yanında bulundu.

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