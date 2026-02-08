Kayıp Alzheimer hastasından acı haber
08.02.2026 11:51
Kayseri'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dün kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Kadir Arslan arazide ölü bulundu.
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Kadir Arslan'ın (67) dün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasına, jandarma, AFAD, ANDA, İHH, Turkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği, Türk Telekom, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekiplerinden 72 personel katıldı.
AFAD yönetiminde yürütülen kurtarma çalışmalarında, Arslan'ın evinin çevresinde dron ve köpeklerle arama yapıldı.
Arslan, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.
Yaşlı adamın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.