Kayıp anne ve oğlu aranıyor: "Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gündür kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı (5) arama çalışmaları sürüyor.



Bozkurt ilçesinde Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan ve evlerinden 4 gün önce ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor. Kızılay ekipleri ise bölgede ikram aracını konuşlandırdı.



Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kayıp anne ile oğlunun bulunması için tüm kurumların seferber edildiğini belirterek, "4 Kasım sabahı baz istasyonundan alınan sinyal var, 05.30 sularında son sinyali almışız. Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. İnşallah sizlere hayırlı bir haber vermek de nasip olur" dedi.

“YAKLAŞIK 200 KİŞİ ARIYOR”



Çok sayıda ekibin arama faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Vali Dallı, "Bize ihbar edildiğinden bu tarafa, yani ihbar aldığımızdan itibaren ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, AFAD ekiplerimiz, bölgede bulunan vatandaşlarımız hep birlikte arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bugün itibarıyla 400 jandarma asayiş timimiz, 2 polis ekibimiz, 1 jandarma arama kurtarma ekibimiz, 4 arama köpeğimiz, 10 destekli ekibimiz, yine 3 jandarma asayiş komando timimiz, AFAD'tan da 10 destekli 40 kişilik ekibimiz var. Toplamda 104 ekip burada arama-tarama çalışmalarına katılıyor. Bölgeden insanlarımız da var burada. Yaklaşık 200 kişi bu arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin zorluğunu sizler de görüyorsunuz. Çok kolay bir bölgede arama faaliyeti yürütmüyoruz ama umudumuz, bir yerde inşallah evde veya farklı bir mekanda saklanıyor olmasıdır kadının çocuğuyla birlikte" dedi.

"ELİMİZDEKİ HER TÜRLÜ TEKNİK İMKANI KULLANIYORUZ"



Bölgenin oldukça zorlu bir arazi yapısına sahip olduğunu belirten Dallı, "Bütün köy muhtarlarımıza, köydeki vatandaşlarımıza söyledik, arkadaşlarımız gerekli bilgileri verdiler. Onlar da gözlerini dört açarak hareket, ışık ya da farklı bir şey gördüklerinde inşallah haber verirler diye böyle bir umudumuz var. Her türlü ihtimali değerlendiriyoruz açıkçası. Tüm terminallerimizi sürekli kontrol ediyoruz, kamera kayıtlarını inceliyoruz, seyahat firmalarından bilgiler alıyoruz. Şehir dışına çıkma ihtimali üzerinde de duruyoruz. Elimizdeki her türlü teknik imkanları, personel olarak dahi her türlü teknik imkanları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEMMENİMİZ BİR ZARAR GÖRMEDEN KURTARILMALARI"



Arama faaliyetlerinin bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ettiklerini ifade eden Dallı, "Bütün temennimiz, hanımefendinin ve evladının inşallah bir zarar görmeden kurtarılmasıdır, bulunmasıdır. Bunun için de dua ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Aramalarımız aile bulununcaya kadar devam edecek. İnşallah bu da çok sürmez, kısa sürede bulunurlar. Temennimiz tabii ki bu arama çalışmalarının bir an önce olumlu sonuç vermesidir" dedi.

"BAZ İSTASYONUNDAN ALINAN SİNYAL VAR"



Vali Dallı, "Bozkurt ilçesinden Köseali köyüne kadar yürüyerek değil, araçla gelmiş. Aracı tespit ettik, aracın şoförünün ifadesi alındı. Bunların tespitlerini yaptık, geldiği ve araca bindiği yer de belli. Ama en son göründüğü görüntü 4 Kasım sabahı baz istasyonundan alınan sinyal var, 05.30 sularında son sinyali almışız. Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. İnşallah sizlere hayırlı bir haber vermek de nasip olur" şeklinde konuştu.

"MANTARA ÇIKMAMIŞ"

Huriye Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra ise "Evden çarşıya gidiyorum diye çıkmış. Normal çıkışı, normal kıyafetleri; o şekilde çıkmış yani mantara falan değil. Buradaki görenler de mantara geldi zannetmişler, herhangi bir şey yapmamışlar. Yani herkes ormanda mantar topluyor şu anda. Kimseden şüphelenmemişler. Çarşıya gidiyor da böyle ormanlık bölgeye gittiği olmadı. En son burada kameralara görünüyor. Başka da gören yok. Burada muhtarımız görmüş. Çocuğun ayakkabısı kirlenmiş, onu silmiş. Oradan nereye gitti hiçbir bilgimiz yok" açıklamalarında bulundu.

“PSİKOLOJİK SORUNLARI OLABİLİR”

Hıra, kardeşinin psikiyatrik ilaçlar kullandığını belirterek, "Son zamanlarda ilaçlarını almamış galiba. Psikolojik sorunları olabilir. Ormanda bir yerde hayvana denk geldiyse korkmuş olabilir. Yani ben şuradan şuraya gitmeye korkuyorum gece karanlıkta. Akşam 17.00 gibi buradan ayrılmış. Buradan o karanlıkta kimse bir yere gidemez. Şüpheli var; bunlar eniştemin eski eniştesi; boşanmış, o şüpheli. Bir de bir başkası var ve onu ben tanımıyorum" dedi.