Kayıp balıkçı 27 gündür aranıyor

Samsun'da tekneyle açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıdan bulunamayan Muhammer Sevgili'yi arama çalışması 27'nci günde de devam ediyor.

Kayıp balıkçı 27 gündür aranıyor

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık 2024 gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan "Muratım" isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu.

Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kayıp balıkçı 27 gündür aranıyor - 1

İlk olarak balıkçıların teknesi, akabinde ise Halil Kayış'ın cansız bedeni bulundu.

Halen kayıp olan Muhammer Sevgili'yi arama çalışması ise 27'nci günde devam ediyor.

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