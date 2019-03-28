Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi.



6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı.



Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar sonucunda Duman'ın son olarak Belgrad Ormanı'nda tuvalete giriş için İstanbulkart'ını kullandığı tespit edildi.

Kartı kullanarak tuvalete girerken güvenlik kameralarına da görüntüleri yansıyan Duman'ı bulmak için bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.

Aramalar sonucunda Duman'ın cansız bedeni İstanbulkart'ı kullandığı yerin 2 buçuk kilometre yakınında bulundu.

Yapılan ilk incelemede; Duman'ın cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

VİDEO: NTV EKİBİ DE ARAMA BÖLGESİNDEYDİ