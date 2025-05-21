Kayıp Cem Eren'in cansız bedeni bulundu
Erzincan'da kayıp olarak aranan 28 yaşındaki Cem Eren Yaylagül'ün Göyne Barajı'nda cansız bedeni bulundu.
Erzincan'da kayıp olarak aranan 28 yaşındaki Cem Eren Yaylagül'ün Göyne Barajı'nda cansız bedeni bulundu.
Erzincan’da önceki gece evinden otomobili ile ayrılan Cem Eren Yaylagül’den bir daha haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Bunun üzerine arama kurtarma ekipler arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çalışmalar, Çatalarmut köyü sınırları içerisindeki Göyne Barajı'na yoğunlaştırıldı.
AFAD ekiplerinin çalışmalarına Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi.
Öğle saatlerinde baraj gölünde önce Yaylagül’ün otomobiline ardından da cansız bedenine ulaşıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Cem Eren Yaylagül’ün cansız bedeni otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
SOSYAL HİZMET UZMANIYDI
Cem Eren Yaylagül’ün bekar olduğu ve cezaevinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
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