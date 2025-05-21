Kayıp Cem Eren'in cansız bedeni bulundu

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Cem Eren Yaylagül’ün cansız bedeni otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

AFAD ekiplerinin çalışmalarına Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi.

Erzincan’da önceki gece evinden otomobili ile ayrılan Cem Eren Yaylagül’den bir daha haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Erzincan 'da kayıp olarak aranan 28 yaşındaki Cem Eren Yaylagül'ün Göyne Barajı'nda cansız bedeni bulundu.

SOSYAL HİZMET UZMANIYDI

Cem Eren Yaylagül’ün bekar olduğu ve cezaevinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.