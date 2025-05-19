Kayıp çoban ekipleri alarma geçirdi
Kırklareli'nde hayvanlarını otlatmak için ormana giren ve bir daha haber alınamayan çoban, 20 saat sonra bulundu.
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan çoban, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Demirköy ilçesinde hayvanları otlatmak için ormanlık alana salan N.Ş'den (59) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerinin 20 saatlik çalışması sonucu N.Ş. ormanlık alanda bulundu.
N.Ş. sağlık kontrolü için Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Kayıp
- Yurt Haber
- Kırklareli