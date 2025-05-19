Kayıp çoban ekipleri alarma geçirdi

Kırklareli'nde hayvanlarını otlatmak için ormana giren ve bir daha haber alınamayan çoban, 20 saat sonra bulundu.

Kayıp çoban ekipleri alarma geçirdi

'nde ormanlık alanda kaybolan çoban, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Demirköy ilçesinde hayvanları otlatmak için ormanlık alana salan N.Ş'den (59) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinin 20 saatlik çalışması sonucu N.Ş. ormanlık alanda bulundu.

N.Ş. sağlık kontrolü için Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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