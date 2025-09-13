Kayıp çocuk ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Eskişehir'de kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu ekipleri alarma geçirdi. Sağlıklı şekilde bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.

Kayıp çocuk ihbarı ekipleri alarma geçirdi

'de kayıp çocuk ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Olay Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi.

Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda ikamet eden 5 yaşındaki Zeynep E., kaybolması üzerinde ihbarda bulunuldu.

Sonrasında ise AFAD ekipleri kaybolan kız çocuğunun bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda ise 5 yaşındaki Zeynep E. sağlıklı bir şekilde bulunup, aileye teslim edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...