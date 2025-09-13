Kayıp çocuk ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Eskişehir'de kayıp çocuk ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Olay Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi.

Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda ikamet eden 5 yaşındaki Zeynep E., kaybolması üzerinde ihbarda bulunuldu.

Sonrasında ise AFAD ekipleri kaybolan kız çocuğunun bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda ise 5 yaşındaki Zeynep E. sağlıklı bir şekilde bulunup, aileye teslim edildi.