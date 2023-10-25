Kayıp çocuk öldürülmüş halde bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk, bıçakla öldürülmüş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi Dursun Efe A, bisiklet sürmek için 23 Ekim Pazartesi günü evden ayrıldı.



Akşam eve dönmemesi üzerine cep telefonuyla aradığı oğluna ulaşamayan anne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulundu.



İhbar üzerine emniyet ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce de Dursun Efe A'nın bulunması için ekip oluşturuldu.



İlçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerini inceleyen ekipler, Dursun Efe A'nın caddede bir kişiyle birlikte ilerlediğini tespit etti. Yürütülen çalışma sonucu çocuğun yanındaki kişi olduğu belirlenen U.G. (21) gözaltına alındı.



U.G, emniyetteki ifadesinde, Dursun Efe A'yı aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçakla öldürdüğünü itiraf etti.



U.G'nin verdiği bilgi doğrultusunda Dursun Efe A'nın cesedi, Arapbağları mevkisinde ağaçlık alanda bulundu.



Çocuğun cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

