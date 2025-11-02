Kayıp çocuk uçurum kenarında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Miraç Sağlam'ın hayatını kaybetitği ortaya çıktı.



İlçenin kırsalındaki Gökgedik Mahallesi’nde ağaç kesim işinde çalışan Miraç Sağlam, dün birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla buluştuğu yere gitmedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri kayıp çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, akşam saatlerinde Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde Miraç Sağlam’ın cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.