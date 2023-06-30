Kayıp çocuklardan biri ölü bulundu, 2 arkadaşı ise 70 kilometre mesafede sağ bulundu

Arama çalışmaları sürerken, incelenen güvenlik kameralarından B.Ç. ve K.A.’nın görüntülerine ulaşıldı. Çayın aksi yönünde gittiği belirlenen çocukların, İsmail Algan’ın suda kaybolmasından sonra korkup kaçmaları ihtimali üzerine karada da arama çalışması başlatıldı. B.Ç. ve K.A., sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Batman’da polis tarafından sağ olarak bulundu.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.