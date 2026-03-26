Kayıp dağcıdan 5 gündür haber yok

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken 4 bin 700 metrede geri dönmek için 5 kişilik gruptan ayrılan kadın dağcı için başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

58 yaşındaki Sevim Yılmaz Hasanova 22 Mart günü 5 kişilik bir grupla birlikte zirve tırmanışına başlamıştı. Ancak pazar günü olumsuz hava koşulları nedeniyle geri dönmeye karar verdi. 4 bin 700 rakımda gruptan ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamadı.

AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin koordinasyonunda profesyonel dağcılarla başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle yol açma çalışması yürütüyor.