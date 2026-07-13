Kayıp dağcının cansız bedeni 112 gün sonra bulundu

58 yaşındaki dağcı Sevim Yılmaz 22 Mart'ta 5 kişilik bir ekiple 5 bin 137 metreyle Türkiye 'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı zirvesine tırmanışa geçti.

4 bin 700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek isteyen kadın dağcı, gruptan ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yılmaz için başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı ve olumsuz hava şartları nedeniyle erteledi. Olaydan yaklaşık 4 ay sonra, havaların ısınmasıyla birlikte kayıp dağcıyı arama çalışmaları yeniden başladı. Önce insansız hava araçları (İHA) yardımıyla kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara ulaşıldı.

Ardından da 4 bin 700 metre rakımda Sevim Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazenin bulunduğu bölgeden güvenli alana indirilmesi amacıyla 40 kişilik uzman ekiple tahliye çalışması başlatıldı.