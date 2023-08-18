Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Saraybosna Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis cesedin kayıp olarak aranan diş hekimi Murat Ş.'ye (47) ait olduğunu tespit ederken, bölgede camları açık park halinde bir de araç bulundu.