Kayıp doktordan 3 gündür iz yok

Antalya'da jandarma ekipleri, 3 gündür kayıp olan 32 yaşındaki doktor Deniz Toman için arama çalışması başlattı.

Kayıp doktordan 3 gündür iz yok

'da kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı.

Deniz Toman'dan (32), Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret ettikten sonra bir daha haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor.

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