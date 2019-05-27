Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında orman işçilerince küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık bir kilometre dışındaki ormanlık alandaki dere yatağında orman işçileri tarafından kız çocuğuna ait ceset parçaları ve ayakkabı bulunması üzerine jandarmaya haber verildi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik şeridi oluşturdu.



Ceset parçaları ve ayakkabının 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.



Ekipler kadavra köpekleriyle bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.



SAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Samsun'un Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından, 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarında dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunduğu bildirildi.



Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz’a ilişkin, "kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Ecrin'in evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."



Alancık Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

