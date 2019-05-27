Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu bölgede yeni bir ize rastlandı.

Küçük kiza ait olduğu tespit edilen eşyalar ile bazı kemik parçaları bulundu.

Vezirköprü ilçesine yaşayan Ecrin Kurnaz, 7 Mayıs günü evinin önünde oyun oynarken kayboldu.





Ailesinin ihbari üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. 10 gün boyunca bölge havadan tarandı. Dalgıçlar mahalledeki baraj gölünde iz sürdü. Son olarak kadavra köpeğinin tepki verdiği noktada kazı yapıldı.

Sonuç alınamayınca 17 Mayıs günü yeni bulguya rastlanana kadar çalışmalara ara verildi.

KEMİK PARÇALARI ADLİ TIPTA

Soruşturma devam ederken, denetleme için bölgeye giden orman muhafaza memurları jandarmaya bir ihbarda bulundu. Ihbarda belirtilen alana giden ekipler kemik parçaları ve kıyafetlerle karşılaştı. Ailesi, kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Kemik parçaları da incelenmek üzere adli tip kurumuna götürüldü.



SAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Samsun'un Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından, Ecrin Kurnaz'ın evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarında dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunduğu bildirildi.



Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz’a ilişkin, "kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Ecrin'in evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."



Alancık Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

