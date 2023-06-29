Kayıp ekonomist Korhan Berzeg 13 gündür aranıyor

ARAÇ PLAKALARI VE TELEFON GÖRÜŞMELERİ TAKİBE ALINDI



Korhan Berzeg’in kaybolduğu iddia edilen bölgenin 3-4 kez tarandığını söyleyen Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, “Hedef olmadığı için, kaybolduğu iddia edilen bölge birçok kez tarandı. Özel ekipler saha araştırması yaptı, ailenin ve çevredeki herkesin ifadesine başvurdu. Armutlu Mahallesi ve çevre mahallelerin sakinleriyle görüşüldü. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Geniş çaplı araştırma yapıyoruz. Fiziki arama sürerken, teknik arama boyutuna da geçtik. Her yerde mobese kamerası olmadığı için, bölgeden geçen araçların plakaları tek tek inceleniyor. Şüpheli bir araç var mı, buna bakılıyor. Ayrıca yakınlarının ve çevredeki kişilerin de telefon görüşmeleri kontrol ediliyor. Şüpheli bir görüşme olup olmadığı araştırılıyor. Bu da zaman alıcı bir işlem.” dedi.