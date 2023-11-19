Kayıp Emin, Bodrum'da bulundu

Muğla'da 17 yaşındaki Emin Can Şahan, dün sabah Menteşe ilçesindeki evinden çalıştığı berber dükkanına gitmek üzere ayrıldı.

Şahan'ın iş yerine gelmemesi üzerine berber salonu işletmecisi aileye haber verdi. Çevrede kendi imkanları ile arama yapan çocuğun yakınları, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Şahan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Arama çalışmaları sonuç verdi. Emin Can Şahan, Bodrum’da bulundu. Ekipler tarafından polis merkezine getirilen Şahan, ailesine teslim edildi.

