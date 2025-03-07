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Kayıp epilepsi hastası kadından sevindiren haber

Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan epilepsi hastası kadın 13 saat sonra bulundu.

Kayıp epilepsi hastası kadından sevindiren haber

İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta oturan hastası Durdu Aktürk, öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Aktürk'e ulaşamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp epilepsi hastası kadından sevindiren haber - 1 Aktürk, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Polis, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı.

13 süren arama çalışması sonucu Aktürk evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu.

Sağlık durumu kontrol edilen Aktürk, ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

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