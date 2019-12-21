Kayıp evli çiftin otomobili bulundu

31 yaşındaki Veysi ve 27 yaşındaki eşi Fatma Akbulut çifti Mersin'de yaşıyordu. Perşembe günü iki çocuğuyla beraber Mardin Kızıltepe ilçesindeki yakınlarına misafirliğe gitti.



Çift araçlarıyla alişveriş için çarşıya giderken iddiaya göre bir araç tarafindan takip edilmeye başlandı. Durumu fark eden Veysi Akbulut kayınpederi Mehmet Sait Akbulut'a telefonla bilgi verdi.



Mehmet Sait Akbulut, bir süre sonra kızı ve damadına ulaşamayınca polise haber verdi. Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlatıldı. Çiftin aracı Çınarcık Mahallesi yakınlarında terk edilmiş bulundu. Genç çifti arama çalışmasI sürüyor.

