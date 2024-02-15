Kayıp genç kız cinayet kurbanı

Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürülerek gömüldüğü belirlendi, polisi arayarak cinayeti itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.



Dün polisi arayan Yaşar B, 18 yaşındaki İpek Akgül'ü öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüğünü söyledi.



Şüpheliyi gözaltına alan polis, Yaşar B'nin tarif ettiği bölgede, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Akgül'ün cesedine ulaştı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgül'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Anne Sihan Akgül, teşhis için gittiği Adana Adli Tıp Kurumu'nun önünde gazetecilere, Manisa'da yaşadıklarını ve kızının kısa bir süre önce Adana'ya akrabalarının yanına geldiğini söyledi.