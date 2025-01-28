Kayıp genç, toprağa gömülü halde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 çocuk babası Kadir Tabazığ (26) 12 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailesi, durumu Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Tüm aramalara rağmen Tabazığ bulunamadı. Kadir Tabazığ arama çalışmaları sürerken, Kepezli Mahallesi'nde boş bir arazide ceset parçaları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerce yapılan incelemede toprağa gömülü cansız bedenin Kadir Tabazığ'a ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.